Инструкторы Минобороны в Удмуртии фиктивно женили участника СВО для выплат
Сарапульский райсуд Удмуртии признал недействительным брак местной жительницы с участником СВО, вступившей в сговор с инструкторами пункта отбора на военную службу для получения социальных и страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.
Как установила военная прокуратура, 35-летний мужчина, ведущий маргинальный образ жизни, заключил контракт с Минобороны во время агитационных и отборочных мероприятий. Тогда инструкторы пункта отбора организовали его брак с жительницей села Сигаево.
После гибели военнослужащего подсудимая обратилась за страховой выплатой и получила крупную сумму. Деньги распределили между участниками предполагаемой организованной преступной группы.
Суд установил, что супруги не были знакомы до заключения брака, не состояли в близких отношениях, не вели совместного хозяйства и не имели общих детей. По данным суда, женщина видела жениха только один раз — в отделе ЗАГС администрации Сарапульского района.
По факту хищения выплат были возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Суд признал брак фиктивным, постановил признать его недействительным и аннулировать запись акта о заключении брака.