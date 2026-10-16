Депутаты Тольятти предложат Самарской губернской думе принять закон о запрете вейпов
Депутаты думы Тольятти планируют обратиться в Самарскую губернскую думу с предложением запретить розничную продажу электронных сигарет. Соответствующий вопрос включен в повестку очередного заседания городской думы, назначенного на 21 октября.
Кроме того, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Фетисов сообщил, что предложит губернатору региона Вячеславу Федорищеву и областной думе запретить вейпы. По данным депутата, за год число заболеваний легких, связанных с употреблением вейпов, выросло на 30%.
Закон о полном запрете продажи электронных сигарет и жидкостей к ним уже приняли депутаты Пермского края, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей и Республики Северная Осетия — Алания. Запретить продажу электронных сигарет планируют и в Ульяновской области.