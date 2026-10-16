Депутаты Тольятти предложат Самарской губернской думе принять закон о запрете вейпов

Кроме того, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Фетисов сообщил, что предложит губернатору региона Вячеславу Федорищеву и областной думе запретить вейпы. По данным депутата, за год число заболеваний легких, связанных с употреблением вейпов, выросло на 30%.