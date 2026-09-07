В Ульяновской области готовятся ввести запрет на продажу вейпов

В Ульяновской области подготовлен законопроект, предусматривающий полный запрет на реализацию электронных сигарет и жидкостей для их заправки. Документ уже прошел этап согласования в законодательном собрании региона, теперь требуется одобрение со стороны губернатора региона и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В случае принятия нормы вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать пять лет. Ожидается, что это решение приведет к закрытию примерно 900 торговых точек, специализирующихся на продаже данной продукции.

Основанием для введения ограничений послужили данные о массовом употреблении вейпов среди несовершеннолетних. По имеющейся статистике, около 40% школьников используют подобные устройства. Кроме того, в составе пара устройств выявлено 31 опасное вещество.

Ограничения на продажу вейпов уже приняли в Удмуртии, Северной Осетии, Пензенской и Саратовской областях, а также в Пермском крае. Запрет готовятся ввести в Ростовской, Калининградской, Свердловской областях и ряде других регионов.

Андрей Сазонов