Альбом и сингл группы Ay Yola включены в первый раунд голосования Grammy
Альбом Ural Batyr номинируется в категории Best Global Music Album
Дебютный альбом Ural Batyr и сингл Aihylyu группы Ay Yola включены в официальный бюллетень первого раунда голосования премии Grammy в двух категориях, сообщили музыканты в соцсетях.
Альбом Ural Batyr номинируется на премию в категории Best Global Music Album («Лучший альбом глобальной музыки»), а песня Aihylyu — в категории Best Arrangement, Instruments and Vocals («Лучшая аранжировка для инструментов и вокала»).
Альбом Ural Batyr основан на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». «В двенадцати композициях мы переосмыслили историю героев эпоса, объединив традиционные башкирские инструменты, современное электронное звучание и вокал на башкирском языке»,— указано в сообщении группы.
Сингл Aihylyu посвящен Айхылу, одной из героинь эпоса «Урал-батыр» — дочери Луны и царя птиц Самрау.
Участники группы отмечают особенную ценность того, что альбом и песня, вдохновленные культурным наследием Башкирии, допущены к голосованию одной из самых престижных музыкальных премий мира. «Это возможность заявить о башкирской музыке и культуре на высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии», — считают музыканты.