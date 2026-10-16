Альбом и сингл группы Ay Yola включены в первый раунд голосования Grammy

Участники группы отмечают особенную ценность того, что альбом и песня, вдохновленные культурным наследием Башкирии, допущены к голосованию одной из самых престижных музыкальных премий мира. «Это возможность заявить о башкирской музыке и культуре на высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии», — считают музыканты.