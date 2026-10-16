«Черный обелиск», «Турандот» и «Кармен-сюита»
Куда сходить в Ростове-на-Дону 16, 17 и 18 октября
В выходные в Ростове-на-Дону можно будет послушать Cream Soda и Catharsis, сходить на оперу «Турандот» и балетный вечер «Призрачный бал и Кармен-сюита». В кинотеатрах продолжается прокат «Битвы моторов» и новых «Барбоскиных», а для любителей юмора и музыкальных игр подготовили стендап и музыкальное лото. Главные события — в афише «Ъ-Ростов».
16 октября в 18:30 на площадке «Кроп Арена» выступят группы Catharsis и «Черный обелиск». Коллективы объединились в совместном юбилейном туре и представят ретроспективные программы с лучшими композициями за годы творчества. Организаторы обещают более трех часов живой музыки.
Стоимость билетов — от 2700 руб. (16+)
17 октября в 17:00 в арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет концерт «Магия свечей. ZAZ Tribute». В программе — композиции французской певицы ZAZ, известной сочетанием французского шансона, джаза и поп-музыки. Концерт пройдет в камерной атмосфере при свечах.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
17 октября в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» состоится «Аура Шоу. Главная музыка столетия. Новая программа». Оркестр исполнит известные композиции Elton John, Queen, Louis Armstrong, Prince, Taylor Swift, Metallica, AC/DC и других исполнителей в новых аранжировках.
Стоимость билетов — от 1690 руб.
17 октября в 20:00 на «Кроп Арене» выступит электронная группа Cream Soda. Концерт пройдет в рамках тура, связанного с подготовкой нового альбома «Истерика». Коллектив известен танцевальной электронной музыкой и поп-звучанием.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)
16 октября в 18:00 Ростовский музыкальный театр покажет оперу Джакомо Пуччини «Турандот». В центре сюжета — китайская принцесса, которая ставит перед претендентами на свою руку три загадки. Тот, кто не сможет их разгадать, должен заплатить за неудачу жизнью. Опера исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
17 октября в 18:00 этот же театр представит балетный вечер «Призрачный бал и Кармен-сюита». В первой части покажут одноактный балет Дмитрия Брянцева на музыку Фридерика Шопена, объединяющий пять романтических историй. Во второй части зрители увидят «Кармен-сюиту» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина.
Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)
17 октября в 18:30 Ростовский академический театр драмы имени М. Горького покажет «Три сестры» Антона Чехова. Сестры Прозоровы мечтают уехать из провинциального города в Москву, однако повседневная жизнь и череда жизненных обстоятельств мешают им приблизиться к своей цели. Постановку осуществил режиссер Гоги Кавтарадзе.
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
18 октября в 18:00 Ростовский музыкальный театр представит оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». История розыгрыша, который затевает один из героев, превращается в череду недоразумений, переодеваний и неожиданных встреч. Постановка исполняется на русском языке.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)
18 октября в 18:00 Ростовский молодежный театр покажет драму Питера Шеффера «Амадей». Пьеса, вдохновленная пушкинской «Маленькой трагедией» «Моцарт и Сальери», рассказывает о взаимоотношениях Вольфганга Амадея Моцарта и придворного композитора Антонио Сальери. Молодой талант пытается добиться признания в Вене, тогда как его соперник уже пользуется расположением императора.
Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)
В кинотеатрах Ростова-на-Дону продолжается прокат исторической драмы «Битва моторов». Фильм рассказывает о создании первого российского серийного автомобиля «Руссо-Балт». В 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду и пытаются доказать, что их машина способна пройти престижное ралли в Монте-Карло.
Стоимость билетов на сеансы 17 октября — от 330 руб. (12+)
Юных зрителей приглашают на мультфильм «Барбоскины. 15 лет вместе». В новых историях герои проводят время на даче, разгадывают загадки, выполняют необычные задания и принимают гостей. Мультфильм продолжает историю знакомого зрителям семейства и рассчитан на семейный просмотр.
Стоимость билетов на сеансы 17 октября — от 270 руб. (0+)
16 октября в 19:00 в Flash Bar на улице Седова, 5, пройдет стендап-шоу «Лучший материал». Комики представят проверенные выступления и шутки из своих программ, обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)
17 октября в 18:00 и 20:00 в том же заведении состоится стендап «Опытные комики». На сцену выйдут участники телевизионных и интернет-проектов, резиденты объединения FlashStandUp и чемпионы Высшей лиги КВН.
Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)
18 октября в 17:00 в Flash Bar пройдет «Музыкальный Stand Up». В афише мероприятие заявлено как юмористическое шоу, объединяющее стендап и музыку.
Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)