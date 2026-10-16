«Черный обелиск», «Турандот» и «Кармен-сюита»

В выходные в Ростове-на-Дону можно будет послушать Cream Soda и Catharsis, сходить на оперу «Турандот» и балетный вечер «Призрачный бал и Кармен-сюита». В кинотеатрах продолжается прокат «Битвы моторов» и новых «Барбоскиных», а для любителей юмора и музыкальных игр подготовили стендап и музыкальное лото. Главные события — в афише «Ъ-Ростов».