Новое отделение детского медцентра в Тарко-Сале разгрузит другие центры Ямала
В Тарко-Сале на базе детского медицинского центра открыли четвертое отделение патологии речи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.
Специалисты будут помогать детям развивать речь, моторику, сенсорное восприятие и эмоциональную сферу. Профильный центр расположен в отдельном крыле здания, чтобы обстановка оставалась спокойной и предсказуемой для ребенка.
С вводом отделения получится разгрузить два аналогичных центра в Ноябрьске и Новом Уренгое — по словам главы округа, раньше семьям приходилось выезжать за пределы района или региона. «Закупили оборудование для разных направлений реабилитации, подобрали первоклассных специалистов. За пациентами с двух лет будут наблюдать психолог, невролог, логопед, врач ЛФК, массажист и физиотерапевт — сконцентрировали в одном месте всю нужную помощь»,— рассказал господин Артюхов.
По данным окружного правительства, в новом отделении будут проводиться биоакустическая коррекция, светолечение, массаж, лечебная физкультура, электрофорез и сенсорная интеграция. Занятия уже начались: к ним приступили 14 детей, при этом помогать в центре будут детям от двух лет. Стандартный курс рассчитан на 10 процедур, минимальная рекомендованная частота — два раза в год. Лечение назначается по решению детского психиатра.