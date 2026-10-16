Новое отделение детского медцентра в Тарко-Сале разгрузит другие центры Ямала

По данным окружного правительства, в новом отделении будут проводиться биоакустическая коррекция, светолечение, массаж, лечебная физкультура, электрофорез и сенсорная интеграция. Занятия уже начались: к ним приступили 14 детей, при этом помогать в центре будут детям от двух лет. Стандартный курс рассчитан на 10 процедур, минимальная рекомендованная частота — два раза в год. Лечение назначается по решению детского психиатра.