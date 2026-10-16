Бывшего пристава из Ставрополья отправили в СИЗО за хищения со счетов должников

По версии следствия, обвиняемая, пользуясь доступом к базе данных ведомства, незаконно меняла реквизиты в исполнительных производствах: деньги должников уходили не взыскателям, а на подставные банковские счета сообщников. Те обналичивали средства в банкоматах и передавали их приставу. Ущерб следствие оценивает более чем в 175 тыс. руб.