Бывшего пристава из Ставрополья отправили в СИЗО за хищения со счетов должников
Суд отправил под стражу бывшего заместителя начальника Буденновского районного отделения судебных приставов, обвиняемую в хищении денег должников через базу данных ФССП. Мера пресечения — заключение под стражу до 11 ноября 2026 года, постановление суда вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
По версии следствия, обвиняемая, пользуясь доступом к базе данных ведомства, незаконно меняла реквизиты в исполнительных производствах: деньги должников уходили не взыскателям, а на подставные банковские счета сообщников. Те обналичивали средства в банкоматах и передавали их приставу. Ущерб следствие оценивает более чем в 175 тыс. руб.
Схема — классический пример «внутренней» аферы: переводы формально исполнялись, но уходили на счета подконтрольных лиц, и обнаружить их без проверки можно только постфактум. Окончательный объем обвинения станет известен по итогам следствия — от этого будет зависеть и квалификация действий обвиняемой, и итоговое наказание.