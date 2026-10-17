Госэкспертиза одобрила проект фтизиопульмонологического корпуса в Перми
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству поликлинического фтизиопульмонологического корпуса в Перми. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 14 октября. Застройщиком является управление капитального строительства Пермского края. Проектную документацию подготовило пермское ООО «Майолика».
Здание специализированной поликлиники будет расположено по адресу: шоссе Космонавтов, 160, где сейчас находится клинический фтизиопульмонологический медицинский центр, противотуберкулезный диспансер и стационары.