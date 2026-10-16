Красноярское заксобрание предложит упростить организацию охоты на медведей

Инициатива вызвана участившимися случаями нападения медведей на людей в крае. В результате несколько человек погибло, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности. В пресс-релизе заксобрания указывается, что в регионе уже отстрелили более 1 тыс. хищников при среднем показателе в 40—70 особей за год.