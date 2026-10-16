Красноярское заксобрание предложит упростить организацию охоты на медведей
Законодательное собрание Красноярского края намерено направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об изменении правил охоты на бурого медведя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам.
Депутаты считают целесообразным увеличить срок действия разрешения на добычу с 30 до как минимум 90 дней. Кроме того, они предлагают исключить медведя из перечня видов, которые добываются в соответствии с лимитами, и др.
Инициатива вызвана участившимися случаями нападения медведей на людей в крае. В результате несколько человек погибло, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности. В пресс-релизе заксобрания указывается, что в регионе уже отстрелили более 1 тыс. хищников при среднем показателе в 40—70 особей за год.
Сессия заксобрания назначена на 20 октября.