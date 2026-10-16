Ростовская область направит еще 6,9 млн рублей на переселение из аварийного жилья
Правительство Ростовской области увеличило на 6,9 млн руб. бюджетные ассигнования на переселение граждан из аварийного жилья за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Средства предназначены для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. Деньги предусмотрены министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона на 2026 год.
Документ также предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований ведомства и изменение распределения субсидий муниципалитетам на переселение из аварийного жилья. Корректировки затрагивают субсидии за счет средств Фонда развития территорий, областного бюджета, а также финансирование переселения семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.