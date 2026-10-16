Ростовская область направит еще 6,9 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Документ также предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований ведомства и изменение распределения субсидий муниципалитетам на переселение из аварийного жилья. Корректировки затрагивают субсидии за счет средств Фонда развития территорий, областного бюджета, а также финансирование переселения семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.