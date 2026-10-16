Глава краевого минтербеза избавился от приставки «и. о.»

Александр Марданов родился в Перми в 1985 году. Окончил академии МВД России и народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а в 2019 году — адъюнктуру Санкт-Петербургского университета МВД РФ, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Проходил службу в органах МВД России: управлении экономической безопасности и противодействия коррупции и в Главном следственном управлении краевого главка МВД.