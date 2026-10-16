Глава краевого минтербеза избавился от приставки «и. о.»
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И. о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов стал полноценным главой ведомства. Как сообщает газета «Звезда», распоряжение о его назначении министром подписал сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Александр Марданов родился в Перми в 1985 году. Окончил академии МВД России и народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а в 2019 году — адъюнктуру Санкт-Петербургского университета МВД РФ, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Проходил службу в органах МВД России: управлении экономической безопасности и противодействия коррупции и в Главном следственном управлении краевого главка МВД.
В 2020 году назначен первым заместителем министра территориальной безопасности региона, с февраля 2025 года — и. о. министра.