Жителя Омска приговорили к 12 годам за поджог полицейской машины
К 12 годам заключения военный суд приговорил жителя Омска по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.
По данным следствия, в октябре – ноябре 2025 года омич в ходе переписки в мессенджере с незнакомыми лицами, представившимися сотрудниками спецслужб, согласился поджечь полицейский автомобиль.
11 ноября он облил бензином капот старенькой «Нивы», закрепленной за участковым уполномоченным, и поджег при помощи зажигалки. Происходящее мужчина снял на камеру смартфона, запись в качестве доказательства выполненной работы отправил кураторам.
Поджигателя задержали силовики. В отношении него возбудили дело о теракте.