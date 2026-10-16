Жителя Омска приговорили к 12 годам за поджог полицейской машины

К 12 годам заключения военный суд приговорил жителя Омска по делу о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.