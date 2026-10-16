Бронирования зимних загрантуров в Ростовской области выросли на 10%
Продажи зарубежных туров на осенне-зимний сезон у жителей Ростовской области идут как минимум на 10% выше прошлогодних показателей. Спрос на новогодние поездки остается активным, рассказала «Ъ-Ростов» руководитель Pegas Touristik в Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая.
«Спрос на новогодние зарубежные туры сейчас достаточно активный, как и в целом бронирования на осенне-зимний сезон. Прогнозы по динамике продаж в южных регионах России достаточно позитивные: текущие продажи идут с опережением прошлогодних показателей как минимум на 10%»,— отметила госпожа Чиханацкая.
По ее словам, наиболее востребованным направлением зимнего пляжного отдыха остается Египет. В декабре недельный тур на двоих в пятизвездочный отель с системой «все включено» можно приобрести за 120-130 тыс. руб. На новогодние даты стоимость аналогичной поездки увеличивается почти вдвое.
Одновременно растет интерес к Юго-Восточной Азии, прежде всего к Вьетнаму, полетные программы в который расширяются. По оценке госпожи Чиханацкой, пакетный тур во Вьетнам на двоих на 11 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит около 220 тыс. руб., тогда как аналогичная поездка в Таиланд обойдется примерно в 260 тыс. руб.
Восстанавливается спрос на Объединенные Арабские Эмираты. Недельные туры с перелетом на ближайшие даты доступны по цене 55-60 тыс. руб. на человека. При этом продажи по направлению пока в большей степени ориентированы на ближайшие поездки, а не на раннее бронирование.
Среди других направлений у жителей Ростовской области заметно вырос спрос на Абхазию. По данным Pegas Touristik, сейчас на одно бронирование тура на российское Черноморское побережье приходится более десяти бронирований в Абхазию. Отдых там в среднем на 20–30% дешевле.