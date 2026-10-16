Бронирования зимних загрантуров в Ростовской области выросли на 10%

Одновременно растет интерес к Юго-Восточной Азии, прежде всего к Вьетнаму, полетные программы в который расширяются. По оценке госпожи Чиханацкой, пакетный тур во Вьетнам на двоих на 11 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле стоит около 220 тыс. руб., тогда как аналогичная поездка в Таиланд обойдется примерно в 260 тыс. руб.