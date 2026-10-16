Житель Ростовской области отсудил у продавца фантомного катера 750 тысяч рублей
В Ростовской области Зерноградский районный суд обязал компанию ООО «Х-Стрим» вернуть покупателю 750 тыс. руб. за оплаченное, но так и не поставленное маломерное судно. Помимо этого, с компании взыскали неустойку, компенсацию морального вреда, проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя и расходы на юридические услуги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По материалам дела, в ноябре потерпевший заключил с компанией договор на покупку маломерного судна и дополнительного оборудования и полностью расплатился, перечислив 750 тыс. руб. Товар в срок ему так и не передали: продавец не сообщил о задержке, не предложил новую дату отгрузки и не вернул деньги. Обращения покупателя остались без ответа.
Дождаться исполнения договора не получилось и через переговоры — итогом стал иск с требованием взыскать уплаченную сумму, неустойку и судебные расходы. Суд удовлетворил требования частично, но взыскал с ответчика весь упомянутый пакет выплат.
Итоговая сумма для компании, таким образом, заметно превысила цену самого судна: штраф за отказ добровольно удовлетворить претензии потребителя и проценты за пользование деньгами покупателя добавляются к основному долгу и неустойке.