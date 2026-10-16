Житель Ростовской области отсудил у продавца фантомного катера 750 тысяч рублей

По материалам дела, в ноябре потерпевший заключил с компанией договор на покупку маломерного судна и дополнительного оборудования и полностью расплатился, перечислив 750 тыс. руб. Товар в срок ему так и не передали: продавец не сообщил о задержке, не предложил новую дату отгрузки и не вернул деньги. Обращения покупателя остались без ответа.