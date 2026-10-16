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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Сибирь

В Красноярском крае трассу перекрыли из-за столкновения фур

Две фуры столкнулись на 1030-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Авария произошла утром 16 октября, сообщило главное управление МВД по региону.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Пострадавших нет. Проводятся работы по эвакуации автомобилей, движение на этом участке перекрыто. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
По данным «Среднесибирского УГМС», 16 октября в Красноярском крае температура воздуха опустилась до минус одного градуса. В регионе ожидается небольшой мокрый снег.
Александра Стрелкова