В Красноярском крае трассу перекрыли из-за столкновения фур
Две фуры столкнулись на 1030-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Авария произошла утром 16 октября, сообщило главное управление МВД по региону.
Пострадавших нет. Проводятся работы по эвакуации автомобилей, движение на этом участке перекрыто. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
По данным «Среднесибирского УГМС», 16 октября в Красноярском крае температура воздуха опустилась до минус одного градуса. В регионе ожидается небольшой мокрый снег.