В Таганрогском заливе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

«В период с 19–21 часов и до конца суток 15 октября, а также ночью и утром 16 октября в Таганрогском заливе Азовского моря в пределах Ростовской области ожидаются сильный дождь с ухудшением видимости 1–2 км, временами до 0,5 км, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20–23 м/с»,— говорится в сообщении спасателей.