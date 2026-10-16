В Таганрогском заливе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Таганрогского залива Азовского моря в пределах Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В период с 19–21 часов и до конца суток 15 октября, а также ночью и утром 16 октября в Таганрогском заливе Азовского моря в пределах Ростовской области ожидаются сильный дождь с ухудшением видимости 1–2 км, временами до 0,5 км, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20–23 м/с»,— говорится в сообщении спасателей.
По данным администрации Азовского района, видимость может ухудшаться до 500 м. Жителей просят проявлять осторожность и внимательность: усиление ветра до штормовых значений на мелководном заливе опасно как для маломерных судов, так и для прибрежной инфраструктуры.