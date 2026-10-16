Судоводителя в Ростовской области отдали под суд за наезд на сапборд
В Ростовской области суд предстанет 45-летний судоводитель, обвиняемый в хулиганстве на воде. В Волго-Донской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по его уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в июле фигурант, управляя катером в акватории Дона, в ходе возникшего конфликта намеренно, из хулиганских побуждений, направил судно на сапборд, где находились два человека. Обоим пострадавшим причинили физическую боль, но, судя по материалам дела, обошлось без тяжких последствий.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание в случае обвинительного приговора — вплоть до лишения свободы: хулиганство с применением предметов и техники относится к числу преступлений, за которые закон предусматривает реальное наказание.