Судоводителя в Ростовской области отдали под суд за наезд на сапборд

По версии следствия, в июле фигурант, управляя катером в акватории Дона, в ходе возникшего конфликта намеренно, из хулиганских побуждений, направил судно на сапборд, где находились два человека. Обоим пострадавшим причинили физическую боль, но, судя по материалам дела, обошлось без тяжких последствий.