Ростовчане пятый день сталкиваются с неполадками сервисов «Яндекса»
Жители Ростова-на-Дону уже пятые сутки сталкиваются со сбоями в работе сервисов «Яндекса». Технические неполадки затронули сразу несколько направлений, а в компании подтверждают: платформа работает в ограниченном режиме.
«Платформа по-прежнему работает в ограниченном режиме. Наши специалисты продолжают восстановительные работы в круглосуточном режиме»,— отметили в компании.
Одна из заметных проблем — служба поддержки сервиса онлайн-такси: в полном объёме она пока не восстановлена, и ответа специалиста приходится ждать дольше обычного. Жалобы поступают и на геосервис — на картах не отображается движение общественного транспорта, а панорамы улиц не загружаются. Сложности возникли и с облачными документами: пользователи сообщают о невозможности открыть файлы через «Яндекс Диск» и «Яндекс Документы». В платёжном сервисе доступен не весь функционал, хотя часть операций уже проходит.
Первые сообщения о сбоях появились после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября. До этого в результате налётов пострадали здания с серверным и сетевым оборудованием в Сасово и Калуге.