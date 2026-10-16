Ростовчане пятый день сталкиваются с неполадками сервисов «Яндекса»

Одна из заметных проблем — служба поддержки сервиса онлайн-такси: в полном объёме она пока не восстановлена, и ответа специалиста приходится ждать дольше обычного. Жалобы поступают и на геосервис — на картах не отображается движение общественного транспорта, а панорамы улиц не загружаются. Сложности возникли и с облачными документами: пользователи сообщают о невозможности открыть файлы через «Яндекс Диск» и «Яндекс Документы». В платёжном сервисе доступен не весь функционал, хотя часть операций уже проходит.