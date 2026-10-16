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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону горячее водоснабжение подорожало на 12% за год

Стоимость горячего водоснабжения в Ростовской области к середине октября 2026 года достигла 304,7 руб. за 1 куб. м. По данным Ростовстата, это на 12% больше, чем годом ранее (271,9 руб. за куб. м).

Егор Снетков / Коммерсантъ

Подорожало и холодное водоснабжение: тариф в 2026 году составляет 65,2 руб. за куб. м против 58,4 руб. годом ранее. Электроэнергия теперь обходится в 596,8 руб. за 100 кВт*ч против 561,2 руб. за тот же объём в 2025-м.
Плата за отопление выросла с 3,4 тыс. до 3,8 тыс. руб. за Гкал. Тариф на водоотведение увеличен с 42,5 до 47,4 руб. за куб. м.
Мария Хоперская