На Дону горячее водоснабжение подорожало на 12% за год

Подорожало и холодное водоснабжение: тариф в 2026 году составляет 65,2 руб. за куб. м против 58,4 руб. годом ранее. Электроэнергия теперь обходится в 596,8 руб. за 100 кВт*ч против 561,2 руб. за тот же объём в 2025-м.