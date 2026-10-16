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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростовской области отменили беспилотную и ракетную опасность

На территории Ростовской области отменили ракетную и беспилотную опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Аксайском районе мужчина получил ранение в результате воздушной атаки. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. В результате падения беспилотника также повреждены производственно-складские помещения, возник пожар. На месте работают экстренные службы.
Помимо Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и Батайск. В регионе сохраняется ракетная и беспилотная опасность. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Мария Хоперская