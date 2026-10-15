«Оренбург» разгромил «Рубин» в матче Кубка России
В четверг, 15 октября, в Казани прошел матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались местный «Рубин» и «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 4:1.
В составе оренбуржцев отличились Егор Назаренко, Ренат Голыбин, Данила Хотулев и Андрей Касаджиков. Единственный мяч у «Рубина» забил Ульви Бабаев.
«Оренбург» набрал семь очков, занимая второе место в группе A. «Рубин» с четырьмя баллами находится на третьей позиции.