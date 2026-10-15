На льготные кредиты приходится 42% кредитного портфеля донского АПК
Кредитный портфель в агропромышленном комплексе Ростовской области на начало октября превысил 50 млрд руб. Об этом сообщил Сбер. Из этой суммы 21 млрд руб., или 42%, приходится на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Данные были озвучены во время организованного банком пресс-тура на одно из винодельческих предприятий региона. При этом объем кредитной поддержки винодельческих хозяйств превышает 240 млн руб.
«Ростовская область — исторически один из ключевых аграрных регионов России, где агропромышленный комплекс составляет основу экономики и социальной стабильности. Для региона виноградники формируют агроландшафт, дают работу сотням людей в малых станицах и ежегодно привлекают тысячи туристов из разных регионов страны. Донские винодельни занимают заметное место на российском рынке, а местная продукция конкурирует с зарубежными аналогами и завоевывает медали на международных конкурсах»,— сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.отметил господин Бугрим.
В августе 2026 года правительство Ростовской области утвердило стратегию развития виноградарства и виноделия до 2030 года. Среди ее задач — сохранение местных сортов винограда, развитие питомниководства и повышение конкурентоспособности донской отрасли.
По итогам 2025 года в регионе собрали около 9,4 тыс. тонн винограда против 4,78 тыс. тонн годом ранее. За год было заложено 127 га новых виноградников, в том числе 34 га местными сортами. Производство посадочного материала составило 143,7 тыс. саженцев.
Стратегия предусматривает увеличение площади виноградников с 1,787 тыс. до 2,35 тыс. га к 2030 году, а сбора винограда — до 11,7 тыс. тонн. В рамках финансирования мер поддержки виноградарства и виноделия в 2026 году средства направляются, в частности, на закладку новых виноградников и уход за существующими насаждениями.