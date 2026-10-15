На льготные кредиты приходится 42% кредитного портфеля донского АПК

Кредитный портфель в агропромышленном комплексе Ростовской области на начало октября превысил 50 млрд руб. Об этом сообщил Сбер. Из этой суммы 21 млрд руб., или 42%, приходится на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Данные были озвучены во время организованного банком пресс-тура на одно из винодельческих предприятий региона. При этом объем кредитной поддержки винодельческих хозяйств превышает 240 млн руб.

