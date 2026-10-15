Менеджмент Ростовской ТЭЦ-2 обещает восстановить полную мощность к концу 2026 года

Прокурорская проверка, проведенная по итогам чрезвычайной ситуации, установила, что ТЭЦ-2 длительное время функционировала в режиме существенно ниже проектных параметров. Из-за выхода из строя двух водогрейных котлов и снижения производительности ещё двух агрегатов фактическая тепловая мощность объекта составляла лишь 526,7 Гкал/ч при нормативном показателе 771,7 Гкал/ч. В январе 2026 года, когда столбик термометра опускался до минус 13,7 градуса, станция оказалась не способна обеспечить нагрев воды до установленных нормативов. Следствием этого стало несоответствие температурного режима в жилых домах санитарным требованиям, а школы Советского района были вынуждены сократить продолжительность уроков и частично перейти на дистанционный формат обучения.