Менеджмент Ростовской ТЭЦ-2 обещает восстановить полную мощность к концу 2026 года
Восстановление работоспособности ростовской ТЭЦ-2 будет полностью завершено до конца 2026 года. Об этом первый вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РБК Ростов, пишет издание.
По словам чиновника, предусмотренные на текущий год финансовые средства будут освоены в полном объеме. «На сегодняшний день все графики по замене сетей выполнены, остались работы по пуску второго энергоблока», — пояснил господин Ревенко.
Оператор станции — ООО «Лукойл Ростовэнерго» — ранее объявил о выделении порядка 900 млн рублей на проведение ремонтных мероприятий в 2026 году.
ТЭЦ-2 является крупнейшим источником тепловой энергии в Ростове-на-Дону: она покрывает до 70% городских потребностей в отоплении и горячем водоснабжении. Электрическая мощность объекта составляет 200 МВт; станция задействована в базовой и полупиковой части графика нагрузки энергосистемы региона, компенсируя дисбаланс между Новочеркасской ГРЭС и распределённой генерацией.
Поводом для масштабных ремонтных работ послужила авария, случившаяся на станции в декабре 2025 года. Инцидент повлек ограничение подачи тепла в 1 300 многоквартирных домов в Советском, Железнодорожном, а также в части Ленинского и Кировского районов города. Без нормального отопления оказались более 275 тысяч жителей.
Прокурорская проверка, проведенная по итогам чрезвычайной ситуации, установила, что ТЭЦ-2 длительное время функционировала в режиме существенно ниже проектных параметров. Из-за выхода из строя двух водогрейных котлов и снижения производительности ещё двух агрегатов фактическая тепловая мощность объекта составляла лишь 526,7 Гкал/ч при нормативном показателе 771,7 Гкал/ч. В январе 2026 года, когда столбик термометра опускался до минус 13,7 градуса, станция оказалась не способна обеспечить нагрев воды до установленных нормативов. Следствием этого стало несоответствие температурного режима в жилых домах санитарным требованиям, а школы Советского района были вынуждены сократить продолжительность уроков и частично перейти на дистанционный формат обучения.
В сентябре 2026 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону частично поддержал исковые требования прокуратуры и предписал ООО «Лукойл Ростовэнерго» провести модернизацию оборудования теплостанции в течение пяти месяцев.