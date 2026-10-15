В Черноземье 17 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C
В субботу, 17 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +10°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +13°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +15°C, а ночью снова будет +13°C. Ветер до 3 м/с.
В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +16°C, вечером — +14°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем поднимется до +16°C, вечером будет +13°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +11°C, днем — +14°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью будет +10°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +13°C, днем — +17°C, вечером — +14°C, а ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.