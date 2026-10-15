Эксперт: самой частой юридической ошибкой работодателя остается процесс увольнения

Один из рисков возникает при проверке соискателей. Если вместо тестового задания кандидат выполняет реальные рабочие задачи, он может добиваться признания трудовых отношений состоявшимися. Для оценки навыков работодателям спикер рекомендует использовать задания, не связанные с реальной деятельностью компании. В таком случае трудовой договор необходимо заключить до допуска сотрудника к работе. Ошибки в оформлении отношений могут повлечь претензии, связанные с выплатой заработной платы и начислением страховых взносов. «Штраф — не самое страшное», — отметила спикер. По ее словам, нарушения могут привести к репутационным потерям и судебным разбирательствам. Сотрудники могут использовать известные им прецеденты при обращении в суд. Отдельную опасность представляют ошибки при увольнении по инициативе работодателя. Нарушения в этом процессе остаются самым частым поводом для трудового спора, отметила Инна Чемеркина.