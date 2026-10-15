Эксперт: работодателю нужно пересмотреть процессы для введения новых норм закона

Изменения, по словам спикера, предусматривают дополнительные возможности для малого бизнеса заключать срочные трудовые договоры и новые гарантии для работников. Увеличение лимита сверхурочной работы позволит работодателям гибче распределять нагрузку, однако потребует соблюдения установленных условий. Госпожа Чемерикина отметила, что для отдельных категорий сотрудников увеличение лимита не допускается. Для малого бизнеса в то же время расширяются возможности заключения срочных трудовых договоров, в том числе для сезонных работ и выполнения конкретных проектов. Такие договоры можно будет заключать при соблюдении предусмотренных условий и взаимном согласии сторон. Дополнительные гарантии предусмотрены и для работников. В частности, появится право на дополнительный отпуск, а срок рассмотрения соответствующего заявления ограничат пятью днями. «Нужно пересмотреть процессы. Безусловно, важно внести изменения в документы, но необходимо довести до сотрудников, что нормы нужно соблюдать. Чтобы нормативы не сыграли против работодателя», — сказала спикер.