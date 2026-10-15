Губернатор Югры Руслан Кухарук проведет пресс-конференцию 29 октября
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры) Руслан Кухарук проведет пресс-конференцию 29 октября в Ханты-Мансийске, сообщил Telegram-канал «Югра Z Официально». Начало запланировано на 12:00.
Регистрация представителей СМИ на мероприятие продлится до 22 октября включительно.
Пресс-конференция станет ключевым событием деловой программы XX форума «Информационный мир Югры», который объединяет журналистов, редакторов, блогеров и экспертов в сфере коммуникаций для обсуждения актуальных вопросов развития медиасферы.