В Екатеринбурге утвердили новый предмет охраны господского дома на ул. Кирова

В перечень также вошли композиция южного и восточного фасадов, венчающие карнизы, фризы, профилированные пояса, наличники, пилястры и другие декоративные элементы. Отдельно зафиксированы исторические оконные и дверные проемы, ниши, своды, а также архитектурное оформление интерьеров — в том числе стеновые и потолочные карнизы и тяги.