В Екатеринбурге утвердили новый предмет охраны господского дома на ул. Кирова
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило предмет охраны памятника регионального значения «Господский дом в саду» на улице Кирова, 32 в Екатеринбурге. Приказ закрепляет перечень архитектурных и конструктивных элементов здания, которые подлежат сохранению.
Согласно документу, предмет охраны включает объемно-планировочное решение двухэтажного здания, его исторические конструкции и архитектурный декор фасадов и интерьеров. В частности, охране подлежат бутовый ленточный фундамент, кирпичные стены, арочные и цилиндрические сводчатые перекрытия, а также многоскатная крыша с металлической кровлей.
В перечень также вошли композиция южного и восточного фасадов, венчающие карнизы, фризы, профилированные пояса, наличники, пилястры и другие декоративные элементы. Отдельно зафиксированы исторические оконные и дверные проемы, ниши, своды, а также архитектурное оформление интерьеров — в том числе стеновые и потолочные карнизы и тяги.