«Омскэлектро» отсудило 570 млн руб. за убытки от межтарифной разницы
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск АО «Омскэлектро» о взыскании 570 млн руб. с министерства финансов региона в качестве убытков из-за межтарифной разницы. С заявлением организация обратилась еще в октябре 2022 года, следует из карточки дела.
В документе указывается, что в 2022 году «Омскэлектро» рассчитало тариф с учетом реальных потребностей, однако в приказах региональной энергетической комиссии при формировании итогового тарифа из него исключалась часть экономически обоснованных расходов, чтобы уровень роста платы для населения укладывался в предельные нормы. По мнению истца, это привело к формированию крупных убытков у компании. Полный текст судебного решения еще не размещен.
Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2023 года прокуратура по итогам проверки «Омскэлектро» потребовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении руководства организации. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что с 2018 года предприятие существенно увеличило кредиторскую задолженность и объем заемных средств, что привело «к созданию предбанкротной ситуации». В июле 2025 года прокуратура сообщила о более чем 100 нарушениях в компании. В августе того же года был задержан директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).