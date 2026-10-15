«Омскэлектро» отсудило 570 млн руб. за убытки от межтарифной разницы

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2023 года прокуратура по итогам проверки «Омскэлектро» потребовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении руководства организации. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что с 2018 года предприятие существенно увеличило кредиторскую задолженность и объем заемных средств, что привело «к созданию предбанкротной ситуации». В июле 2025 года прокуратура сообщила о более чем 100 нарушениях в компании. В августе того же года был задержан директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).