В Дагестане на жилье для детей-сирот выделили 813 млн рублей

Власти Дагестана предусмотрели в региональном бюджете на 2026 год более 813 млн руб. на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в очереди на получение жилья числятся более 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства республики.