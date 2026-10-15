В Дагестане на жилье для детей-сирот выделили 813 млн рублей
Власти Дагестана предусмотрели в региональном бюджете на 2026 год более 813 млн руб. на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в очереди на получение жилья числятся более 3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов выразил недовольство работой муниципальных властей в этом направлении. По итогам обсуждения выяснилось, что в некоторых муниципалитетах не располагают точными сведениями о числе сирот, ожидающих предоставления жилья. Информация на местах расходится с данными профильных ведомств и надзорных органов.
Кроме того, часть муниципалитетов не завершила проверку списков нуждающихся в установленный срок — до 12 октября.
Магомед Рамазанов поручил контрольному управлению проверить, как исполняются ранее данные указания. Руководителей муниципалитетов он предупредил о возможных кадровых последствиях, вплоть до увольнения.