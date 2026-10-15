В Оренбурге 19 октября возможны перебои в теле- и радиовещании из-за технических работ

В Оренбурге 19 октября с 03:00 (MSK+2) до 12:00 филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» планирует проведение технических работ на радиотелевизионной станции «Оренбург». Из-за этого могут быть перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщает администрация города.