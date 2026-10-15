В Оренбурге 19 октября возможны перебои в теле- и радиовещании из-за технических работ
В Оренбурге 19 октября с 03:00 (MSK+2) до 12:00 филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» планирует проведение технических работ на радиотелевизионной станции «Оренбург». Из-за этого могут быть перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщает администрация города.
Временные перебои возможны на телеканалах: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз ТВ».
Также возможны перерывы в вещании радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Вера», «Авторадио», «Камеди радио», «Новое радио», «Хит ФМ», «Радио Шоколад» и «Радио Энергия».
Время проведения технических работ может измениться.