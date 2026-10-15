Поликлинику на 350 посещений в смену в Томске построит компания из Новосибирска
Томское областное государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Облстройзаказчик» заключило контракт на проектирование и строительство пятиэтажной поликлиники под Томском с новосибирской компанией ООО ПКФ «Агросервис». Стоимость соглашения составила 989,6 млн руб., следует из данных портала госзакупок.
Контракт был заключен по итогам аукциона, на который поступили две заявки. Одна из них была отклонена из-за несоответствия условиям закупки, в результате соглашение подписано со вторым участником.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, а также спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию поликлинику смешанного типа мощностью 350 посещений в смену, в том числе детское отделение на 120 посещений. Общая площадь пятиэтажного здания должна составить 5,4 тыс. кв. м.
Медучреждение планируется возвести на участке площадью более 12 тыс. кв. м, расположенном между микрорайонами «Северный парк» и «Левобережный лайф». Работы должны быть начаты с момента заключения контракта и завершены не позднее 20 ноября 2028 года. Помимо систем пожарной безопасности, кабельных сетей, интернета, кондиционирования и вентиляции, подрядчику также предстоит запроектировать систему электронной очереди.
ООО ПКФ «Агросервис» зарегистрировано в Новосибирске в 1992 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания принадлежит Сергею Григорьеву. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 488 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.