Поликлинику на 350 посещений в смену в Томске построит компания из Новосибирска

Медучреждение планируется возвести на участке площадью более 12 тыс. кв. м, расположенном между микрорайонами «Северный парк» и «Левобережный лайф». Работы должны быть начаты с момента заключения контракта и завершены не позднее 20 ноября 2028 года. Помимо систем пожарной безопасности, кабельных сетей, интернета, кондиционирования и вентиляции, подрядчику также предстоит запроектировать систему электронной очереди.