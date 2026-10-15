Виктор Позняк покинул пост главы УМВД по Екатеринбургу

Кроме того, генерал Петр Кривегин уходит с поста заместителя начальника управления ГУ МВД региона. «В данном случае это не утка и не фейк. Генерал Петр Кривегин верой и правдой отслужил Отчизне 38 лет. На первую должность в системе МВД его назначили еще в далеком 1988 году. Он еще не покинул наши ряды, так как находится в отпуске, вернется на службу на непродолжительный период, и личному составу еще представится возможность сказать ему добрые слова перед новой дорогой. Равно как и ему самому — поблагодарить многих из тех, с кем он в последние годы тесно и конструктивно взаимодействовал»,— рассказал полковник Горелых.