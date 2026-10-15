В «Вис» заявили о договоренностях с Минтрансом РФ о переносе сроков ввода четвертого моста

«Компания будет подавать апелляцию на это решение арбитражного суда, поскольку считает, что для продления сроков завершения строительства есть все юридические основания. Это связано с задержкой передачи в распоряжение концессионера части федерального капитального гранта в размере 2,8 млрд руб. и продлением Минтрансом России срока строительства моста в рамках государственной программы до 31 декабря 2027 года»,— отметили в группе.