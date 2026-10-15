В «Вис» заявили о договоренностях с Минтрансом РФ о переносе сроков ввода четвертого моста
Сроки строительства четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске фактически продлены до 31 декабря 2027 года решением на уровне Минтранса РФ, сообщили «Ъ» в пресс-службе группы «Вис». По данным компании, хотя суд и отказал в удовлетворении ее соответствующего иска, ключевые ведомства — Росавтодор и минтранс Новосибирской области — уже закрепили новые договоренности документально.
«Компания будет подавать апелляцию на это решение арбитражного суда, поскольку считает, что для продления сроков завершения строительства есть все юридические основания. Это связано с задержкой передачи в распоряжение концессионера части федерального капитального гранта в размере 2,8 млрд руб. и продлением Минтрансом России срока строительства моста в рамках государственной программы до 31 декабря 2027 года»,— отметили в группе.
Как писал «Ъ» ранее, суд в Новосибирске отказал ГК «Вис» в продлении сроков строительства четвертого моста. Иск был подан к минтрансу области, концессионер просил официально сдвинуть дату сдачи объекта с ноября 2025-го на декабрь 2027 года.