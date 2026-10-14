Суд не разрешил сдвигать сроки строительства четвертого моста в Новосибирске
Отклонен иск «Сибирской концессионной компании»
Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис») в продлении сроков строительства четвертого моста через реку Обь, следует из картотеки арбитражных дел.
В июле текущего года концессионер обратился в суд с иском к региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства. Компания просила изменить условия концессионного соглашения от 6 декабря 2017 года (пункты 51, 52), перенеся срок сдачи объекта с 14 ноября 2025 года на 6 декабря 2027 года. Решение суда опубликовано сегодня, 14 октября, без резолютивной части. В пресс-службе «Вис» на запрос «Ъ» оперативно не ответили.
Строительство моста велось в рамках концессионного соглашения, заключенного 6 декабря 2017 года между ООО «Сибирская концессионная компания» и правительством Новосибирской области. Общий бюджет проекта составляет около 47 млрд руб. Изначально сооружение планировалось сдать еще в конце 2022 года. Перенос сроков в компании объясняли «объективными причинами», в числе которых были перечислены пандемия, санкции, введенные в отношении РФ, турбулентность политики и отношения с концедентом в части финансирования проекта.
В настоящее время работы по развязкам продолжаются. До полного открытия движение будет бесплатным, затем введут тарифы. Ввести весь объект со всеми развязками ранее планировалось до конца 2026 года.