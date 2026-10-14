Суд не разрешил сдвигать сроки строительства четвертого моста в Новосибирске

В июле текущего года концессионер обратился в суд с иском к региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства. Компания просила изменить условия концессионного соглашения от 6 декабря 2017 года (пункты 51, 52), перенеся срок сдачи объекта с 14 ноября 2025 года на 6 декабря 2027 года. Решение суда опубликовано сегодня, 14 октября, без резолютивной части. В пресс-службе «Вис» на запрос «Ъ» оперативно не ответили.