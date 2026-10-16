В Прикамье выставили на торги долгострой в Култаево
Фонд развития территорий выставил на торги объект незавершенного строительства, расположенный в селе Култаево по адресу: ул. Кедровая, 18. Об этом сообщается на сайте фонда. Торги пройдут на площадке «Росэлторг».
Начальная цена составляет 88,8 млн руб. Заявки принимаются до 6 ноября. Площадь земельного участка составляет 0,67 га. Общая площадь здания — 14,2 тыс. кв. м. Разрешенное использование — под среднеэтажную жилую застройку.
На ул. Кедровой, 18, располагаются два шестиэтажных дома, однако технологически здания являются единым объектом: с одним земельным участком (кадастровым номером), едиными инженерными сетями и элементами благоустройства. Поэтому ему присвоен один адрес. Ранее здание строила компания «Ладный дом Урал», но в 2018 году в отношении застройщика возобновлена процедура конкурсного производства.
В 2022 году Фонд защиты прав обманутых дольщиков Пермского края заключил договор на достройку дома в селе Култаево. Подрядчиком выступило пермское ООО «Урал-Инвест». По условиям контракта дом необходимо было достроить за 11 месяцев, после чего в него должны были въехать 100 дольщиков. В 2024 году начались выплаты денежных возмещений дольщикам объектов по ул. Кедровой, 18 и 20, в Култаево.