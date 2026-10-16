В Прикамье выставили на торги долгострой в Култаево

В 2022 году Фонд защиты прав обманутых дольщиков Пермского края заключил договор на достройку дома в селе Култаево. Подрядчиком выступило пермское ООО «Урал-Инвест». По условиям контракта дом необходимо было достроить за 11 месяцев, после чего в него должны были въехать 100 дольщиков. В 2024 году начались выплаты денежных возмещений дольщикам объектов по ул. Кедровой, 18 и 20, в Култаево.