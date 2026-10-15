Сочи вошел в топ-3 направлений для путешествий с домашними животными в октябре
Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для путешествий с домашними животными в октябре 2026 года. На город пришлось 8% бронирований жилья с питомцами, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Средняя стоимость ночи в Сочи составляет 3,1 тыс. руб., а продолжительность поездки — шесть ночей. По этому показателю курорт вошел в число направлений с наиболее длительным пребыванием туристов, путешествующих с животными.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который пришлось 13% бронирований. Второе место заняла Москва с долей 10%. В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Анапа, Геленджик, Пятигорск и Красная Поляна.
В Краснодаре средняя стоимость ночи составляет 3,5 тыс. руб., а туристы останавливаются в среднем на две ночи. В Анапе размещение обходится в 4,1 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки шесть ночей, в Геленджике — 4,9 тыс. руб. за ночь и четыре ночи соответственно. Самым дорогим направлением из списка стала Красная Поляна, где ночь проживания стоит в среднем 6,7 тыс. руб.
Рейтинг составлен на основе запросов и заявок на бронирование жилья с возможностью размещения домашних животных в октябре 2026 года.