Сочи вошел в топ-3 направлений для путешествий с домашними животными в октябре

В Краснодаре средняя стоимость ночи составляет 3,5 тыс. руб., а туристы останавливаются в среднем на две ночи. В Анапе размещение обходится в 4,1 тыс. руб. за ночь при средней продолжительности поездки шесть ночей, в Геленджике — 4,9 тыс. руб. за ночь и четыре ночи соответственно. Самым дорогим направлением из списка стала Красная Поляна, где ночь проживания стоит в среднем 6,7 тыс. руб.