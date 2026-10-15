Санкт-Петербург, Краснодар и Москва стали лидерами по обеспеченности зарядными станциями

По данным сервиса, за два года — с октября 2024-го по октябрь 2026 года — количество станций зарядки телефонов в 16 крупнейших городах России увеличилось на 92%. Если в октябре 2024 года насчитывалось около 25 тыс. точек, то к октябрю 2026 года их число достигло 48 тыс.