Санкт-Петербург, Краснодар и Москва стали лидерами по обеспеченности зарядными станциями
Краснодар занял второе место среди городов-миллионников России по количеству станций зарядки телефонов на душу населения, опередив Москву. В кубанской столице на 10 тыс. жителей приходится 18 таких точек, тогда как в Москве — 16. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с показателем 19 станций на 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные 2ГИС.
По данным сервиса, за два года — с октября 2024-го по октябрь 2026 года — количество станций зарядки телефонов в 16 крупнейших городах России увеличилось на 92%. Если в октябре 2024 года насчитывалось около 25 тыс. точек, то к октябрю 2026 года их число достигло 48 тыс.
Наибольший рост количества зарядных станций за указанный период зафиксировали в Челябинске, Красноярске и Екатеринбурге. В Челябинске число точек увеличилось в 5,5 раза, достигнув 1,2 тыс. В Красноярске показатель вырос в 3,5 раза — до 780 станций. В Екатеринбурге количество таких объектов увеличилось в 2,9 раза и составило 2,1 тыс.
При этом значительная часть зарядной инфраструктуры сосредоточена в двух крупнейших городах страны. На Москву приходится 20,7 тыс. станций, или 43% от общего количества в городах-миллионниках. В Санкт-Петербурге расположено 10,4 тыс. точек — 22% от общего числа.
За два года количество станций зарядки телефонов в Санкт-Петербурге увеличилось на 87%, а в Москве — на 72%.