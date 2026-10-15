В пяти районах Дагестана ввели карантин из-за коричнево-мраморного клопа
В Дагестане карантинные фитосанитарные зоны ввели в пяти районах — Магарамкентском, Дербентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском и Хивском. Общая площадь карантинных зон превышает 318 тыс. га. По данным регионального минсельхоза, вредителя также обнаружили в Ахтынском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Коричнево-мраморный клоп повреждает плодовые и орехоплодные культуры, овощи и виноград — для южного аграрного региона угроза более чем чувствительная. Для человека насекомое прямой опасности не представляет: не кусается и не переносит заболеваний.
Для выявления и локализации очагов Россельхознадзор устанавливает феромонные ловушки и проводит разъяснительную работу с жителями. В Магарамкентском районе закупили 160 л препарата для обработки территорий, саму службу перевели на круглосуточный режим работы.
На совещании по итогам ситуации также предложили создать специальную группу для координации борьбы с вредителем и обсудили возможность введения режима повышенной готовности.