Агрохолдинг «Степь» вместе с проектом VK – «Другое Дело» поддерживают агротуризм

Агротуризм в Ростовской области демонстрирует рост. По данным управления развития туризма и межрегиональных связей регионального министерства экономического развития, в 2025 году его объем увеличился на 43%. С 2022 по 2025 год восемь проектов сельского туризма получили грантовую поддержку по программе «Агротуризм» на общую сумму около 70 млн руб. Среди получателей — агротуристический комплекс VINABANI и проект «Отдых выходного дня», круглогодичный энологический агротуристический проект «Вина Арпачина» в Багаевском районе, «Био-Хутор “Петровский”» в Неклиновском районе, глэмпинг «Екатериновские холмы» в Сальском районе, усадьба «Птичий двор» в Семикаракорском районе и эногастрономический центр туризма «Эльбузд». В 2026 году на развитие туризма в регионе из областного бюджета планируется направить более 170 млн руб. субсидий.