Агрохолдинг «Степь» вместе с проектом VK – «Другое Дело» поддерживают агротуризм
Агрохолдинг «Степь» совместно с сервисом «Другое Дело» социальной сети «ВКонтакте» развивает проект «СТЕПной маршрут», знакомящий участников с сельским хозяйством и туристическими возможностями регионов юга России. Программа включает онлайн-активности — квизы и подкасты, а также офлайн-маршруты по местным достопримечательностям.
«Мы запустили второй этап “СТЕПного маршрута”, который доступен участникам во всех регионах. Проект помогает популяризировать аграрную тематику среди молодежи, итоговая наша цель – создать цифровое комьюнити для молодых аграриев»,— рассказала PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова.
На платформе «Другое Дело» зарегистрировано более 7,8 тыс. пользователей. Это – всероссийская программа развития и проект-агрегатор для молодежи, который создан в рамках АНО «Россия — страна возможностей». Базируется сервис на инфраструктуре соцсети «ВК».
Агротуризм в Ростовской области демонстрирует рост. По данным управления развития туризма и межрегиональных связей регионального министерства экономического развития, в 2025 году его объем увеличился на 43%. С 2022 по 2025 год восемь проектов сельского туризма получили грантовую поддержку по программе «Агротуризм» на общую сумму около 70 млн руб. Среди получателей — агротуристический комплекс VINABANI и проект «Отдых выходного дня», круглогодичный энологический агротуристический проект «Вина Арпачина» в Багаевском районе, «Био-Хутор “Петровский”» в Неклиновском районе, глэмпинг «Екатериновские холмы» в Сальском районе, усадьба «Птичий двор» в Семикаракорском районе и эногастрономический центр туризма «Эльбузд». В 2026 году на развитие туризма в регионе из областного бюджета планируется направить более 170 млн руб. субсидий.
Развитие агротуризма входит в число государственных приоритетов: отрасль рассматривается не только как направление туристического бизнеса, но и как способ привлечения кадров в сельское хозяйство. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев называл агротуризм «воронкой кадров». С 2022 года на поддержку таких проектов направлено более 2,5 млрд руб., сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на конференции по агротуризму в рамках выставки «Золотая осень». По ее словам, интерес граждан к этому направлению оказался значительным, а результаты превзошли первоначальные ожидания.
Параллельно государство расширяет программы профессиональной ориентации школьников, в том числе с посещением предприятий. В сентябре 2026 года в России впервые стартовал Всероссийский месяц профориентации. В мероприятиях участвуют 8,5 млн учеников из 38 тыс. школ, для которых организуют профессиональные пробы и экскурсии на действующие предприятия.