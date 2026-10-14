В Ростове обсудили применение ИИ для автоматизации бизнеса
В Ростове-на-Дону состоялась конференция «Бизнес в цифрах: данные, ИИ и автоматизация на практике», посвященная использованию искусственного интеллекта и цифровых платформ в управлении компаниями. Предприниматели и руководители крупных организаций региона вместе с экспертами Сбера обсудили автоматизацию продаж, аналитику данных, контроль дебиторской задолженности и применение цифровых инструментов в строительстве.
В частности, участники рассмотрели автоматизацию продаж, включая управление воронкой, обработку заявок, электронное согласование сделок и управление резервами. Также обсуждались инструменты анализа рекламных кампаний, контроля дебиторской задолженности и оценки работы колл-центров.
Отдельной темой стали системы управления строительными проектами. Такие решения объединяют учет строительных работ, снабжение, документооборот, финансы, продажи и постановку задач. С их помощью можно отслеживать графики и расходы, автоматизировать закупки материалов на основе смет, вести электронный документооборот с подрядчиками и формировать отчетность по проектному финансированию.
«В бизнесе важно принимать быстрые решения на основе точных данных. Автоматизация рутинных задач сокращает ошибки и неточности, ускоряет процессы»,— сообщил заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Никита Якубович.
Практическая часть конференции включала разбор способов преобразования разрозненной информации в структурированные данные с последующим отображением на аналитических панелях. Участники также рассмотрели применение речевой аналитики на основе искусственного интеллекта. Такие системы переводят телефонные разговоры в текст и анализируют их с помощью нейросетей, выявляя причины отказов клиентов, проверяя соблюдение операторами установленных критериев и позволяя корректировать сценарии общения.
«Искусственный интеллект позволяет оперативно обработать тысячи диалогов и найти те точки роста, которые человек мог бы искать неделями. Нейросеть фиксирует некоторые эмоции, возражения, паузы в разговоре. На основе этих данных можно корректировать скрипты, обучать команды и выявлять системные проблемы»,— отметила советник председателя Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина.