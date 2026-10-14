В Ростове обсудили применение ИИ для автоматизации бизнеса

Практическая часть конференции включала разбор способов преобразования разрозненной информации в структурированные данные с последующим отображением на аналитических панелях. Участники также рассмотрели применение речевой аналитики на основе искусственного интеллекта. Такие системы переводят телефонные разговоры в текст и анализируют их с помощью нейросетей, выявляя причины отказов клиентов, проверяя соблюдение операторами установленных критериев и позволяя корректировать сценарии общения.