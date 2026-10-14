Белгородцы уплатили почти 187 млрд налогов за девять месяцев 2026 года

В федеральный бюджет направлено 91,4 млрд руб., что составило 48,9% всех сборов с территории области. Платежи по налогу на добавленную стоимость обеспечили 63% доходов федерального бюджета. На втором месте расположился налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с долей 18,7%, на третьем — федеральная доля налога на прибыль (9,8%).