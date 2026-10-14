Белгородцы уплатили почти 187 млрд налогов за девять месяцев 2026 года
С января по сентябрь 2026 года налогоплательщики Белгородской области перечислили в консолидированный бюджет России 186,8 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной налоговой службы (ФНС).
Основное влияние на формирование доходов оказали три налога: на НДС пришлось 57,5 млрд руб. (30,8% от общей суммы), на НДФЛ — 45,3 млрд руб. (24,2%), а на налог на прибыль предприятий — 33,5 млрд руб. (18%).
В федеральный бюджет направлено 91,4 млрд руб., что составило 48,9% всех сборов с территории области. Платежи по налогу на добавленную стоимость обеспечили 63% доходов федерального бюджета. На втором месте расположился налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с долей 18,7%, на третьем — федеральная доля налога на прибыль (9,8%).
В консолидированный бюджет самой Белгородской области ушло свыше половины собранных средств — 51,1%, или 95,4 млрд руб. В региональной казне ключевую роль сыграли другие статьи: 46% доходов сформировал НДФЛ (43,9 млрд руб.), а еще 25,7% обеспечили отчисления по налогу на прибыль организаций в бюджет субъекта (24,6 млрд руб.).
Параллельно положительную динамику продемонстрировали сборы во внебюджетные фонды. Объем поступлений страховых взносов на обязательное социальное страхование с начала года достиг 86,7 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4% (или на 7,4 млрд руб.).
С января по июнь 2026 года налоговые перечисления организаций Белгородской области в консолидированный бюджет страны достигли 122 млрд руб. Более трети этой суммы — 42,7 млрд руб., или 35,1%,— сформировали предприятия обрабатывающих производств, ставшие главным источником налоговых доходов региона.