Белгородцы уплатили почти 62 млрд налогов в первом квартале 2026 года

С января по март 2026 года налогоплательщики Белгородской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 61,8 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной объем поступлений сформирован за счет трех налогов: налога на добавленную стоимость (НДС, 23,1 млрд руб., доля — 37,3%), налога на прибыль организаций (12,8 млрд руб., 20,7%) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 12,1 млрд руб., 19,5%).

В федеральный бюджет перечислено 34 млрд руб., что составило 55% от общего объема поступлений. Ключевую часть доходов обеспечил НДС — 67,8%. На втором месте — налог на добычу полезных ископаемых (17,1%), на третьем — налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет (11,0%).

Доходы консолидированного бюджета Белгородской области составили 27,8 млрд руб., или 45% от совокупных поступлений в консолидированный бюджет РФ. Основными источниками выступили НДФЛ (42,9%) и налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в бюджет субъекта РФ (32,6%).

Объем страховых взносов, поступивших в государственные внебюджетные фонды с начала 2026-го, составил 27,4 млрд руб. Относительно первого квартала 2025 года платежи на обязательное соцстрахование выросли на 8,6%, или 2,2 млрд руб.

В 2025 году жители Белгородской области уплатили свыше 276 млрд руб. налогов и сборов.

