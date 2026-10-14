Бизнесмену в Нижнем Новгороде назначили срок за хищение 115 млн рублей у банка

По фабуле дела, в 2022–2023 годах подсудимый вместе с финансовым директором компании похитил у банка почти 115 млн руб. вместо того, чтобы погасить займы по возобновляемой кредитной линии. При оформлении кредитного договора предприниматель представил банку заведомо ложные сведения, отмечается в сообщении.