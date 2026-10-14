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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Приволжье

Бизнесмену в Нижнем Новгороде назначили срок за хищение 115 млн рублей у банка

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы компании Дмитрия Карандашева, обвиненного в особо крупном мошенничестве с банковским кредитом. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2022–2023 годах подсудимый вместе с финансовым директором компании похитил у банка почти 115 млн руб. вместо того, чтобы погасить займы по возобновляемой кредитной линии. При оформлении кредитного договора предприниматель представил банку заведомо ложные сведения, отмечается в сообщении.
Подсудимому назначили четыре года колонии общего режима и оштрафовали на 800 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда.
Владимир Зубарев