Нефть выносит на берег

«По космическим снимкам есть 10 и 12 октября. 10-го числа предположительно достаточно крупное пятно рядом с Новороссийском. А уже 12 — с течениями, направленными к берегу, мы видим, что часть этого пятна и в бухте, и на соседних берегах. То же самое видим с точки зрения тех фотографий, которые присылают волонтеры. Выбросы не очень большие, выбрасывают мелкими каплями, но на достаточно большом расстоянии, то есть в несколько километров береговой линии. Такой прямо угрозы, что будет плотным полотном, и нужно будет вывозить какие-то кубометры грунта, вряд ли, но до 100 волонтеров, наверное, понадобится и, может быть, пять-шесть единиц техники, чтобы дежурило постоянно на этой зоне, которая может пострадать.