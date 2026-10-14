Нефть выносит на берег
Что происходит на черноморском побережье после пожара на танкере
В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Как следует из распоряжения губернатора региона Вениамина Кондратьева, риск чрезвычайной ситуации существует в Геленджике и Новороссийске. Накануне следы нефтепродуктов обнаружили на пляже Лиманчик в Абрау-Дюрсо. Там же волонтеры находили птиц, перепачканных мазутом. Выбросы были найдены и под Новороссийском.
На прошлой неделе из-за атаки безэкипажных катеров у берегов Сочи загорелся танкер. Судно следовало под флагом Либерии и перевозило нефть. При этом во вторник специалисты Морспасслужбы не подтвердили разлив нефтепродуктов в Черном море. Тем не менее небольшие фрагменты добрались и до Анапы, рассказала “Ъ FM” местная жительница, руководитель организации добровольцев «ССЛ» Жанна Рыбак:
«Есть данные из Новороссийска, уже есть данные и даже проведенная работа в Абрау. Судя по ширине, Анапа не избежит. То есть люди вышли посмотреть, в районе высокого берега заметили замазученный мусор и птицу замазученную, и большие такие фрагменты мазута. Судя по всему, потом в станице Благовещенская тоже выявили вкрапления вместе с водорослями. Это пока все только такие пятнышки, никакого сплошного разлива нет. Отдельные какие-то вкрапления начало подбрасывать уже просто. Был штиль, не было никаких предпосылок к выбросам. А, наверное, со вчерашнего утра подул южный ветер сильный. Волна немножко поднялась и, видимо, начала пригонять под вечер».
Начальник службы спасения Новороссийска накануне подтвердил, что выбросы нефтепродуктов есть, но не катастрофические.
Как уточняют эксперты, режим повышенной готовности означает, что власти взяли ситуацию под контроль. В регионе усилят надзор за состоянием окружающей среды и мониторинг техногенных процессов. И хотя выбросы нефти охватили значительную часть побережья, серьезной угрозы они не представляют, считает эколог Георгий Кованосян:
«По космическим снимкам есть 10 и 12 октября. 10-го числа предположительно достаточно крупное пятно рядом с Новороссийском. А уже 12 — с течениями, направленными к берегу, мы видим, что часть этого пятна и в бухте, и на соседних берегах. То же самое видим с точки зрения тех фотографий, которые присылают волонтеры. Выбросы не очень большие, выбрасывают мелкими каплями, но на достаточно большом расстоянии, то есть в несколько километров береговой линии. Такой прямо угрозы, что будет плотным полотном, и нужно будет вывозить какие-то кубометры грунта, вряд ли, но до 100 волонтеров, наверное, понадобится и, может быть, пять-шесть единиц техники, чтобы дежурило постоянно на этой зоне, которая может пострадать.
Думаю, что это все решится до штормов, которые будут зимой. Ближайшая неделя, наверное, пройдет в выбросах и уборке того, что плавает на поверхности.
А все остальное, что мы не видим, что в толще воды и над ней, за эту зиму точно окажется на берегу. Мы это сможем найти и убрать. А то, что утонет уже навсегда, то утонет навсегда».
Для ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации привлечена местная служба спасения. При необходимости будет введено круглосуточное дежурство, сообщили власти региона.
В Кремле еще 8 октября отмечали, что инцидент с танкером у берегов Сочи не привел к серьезным экологическим последствиям. Это связано с тем, что на борту находилась сырая нефть. Она полностью выгорела и не нанесла вреда окружающей среде, заявлял Дмитрий Песков. Об этом же говорили и власти Сочи.