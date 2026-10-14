Судимого за наркотики приезжего подозревают в нападении с ножом на краснодарца

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его в хостеле на улице Московской, где он временно проживал. Задержанный — приезжий из Ингушетии, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. На допросе он признал вину.