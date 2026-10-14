Судимого за наркотики приезжего подозревают в нападении с ножом на краснодарца
В Краснодаре задержали 26-летнего мужчину по подозрению в нанесении ножевого ранения 24-летнему местному жителю. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением живота, которое медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили в управлении МВД России по городу.
По данным полиции, конфликт произошел ночью на аллее на улице Московской, где отдыхали две компании. Во время ссоры подозреваемый ударил краснодарца ножом в живот, после чего скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его в хостеле на улице Московской, где он временно проживал. Задержанный — приезжий из Ингушетии, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. На допросе он признал вину.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.