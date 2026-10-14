«Парма» в гостях уступила МБА
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«Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве проиграла команде МБА со счетом 93:91. Лучшим игроком встречи признан разыгрывающий защитник «Пармы» Джеремайя Мартин. 30-летний американец набрал 16 очков, совершил пять подборов и пять перехватов, а также отдал восемь передач.
После трех игр в чемпионате «Бетсити Парма», имея четыре очка, находится на пятом месте в турнирной таблице.
17 октября подопечные Евгения Пашутина проведут первый матч чемпионата в Перми. Соперником будет «Динамо» из Владивостока.