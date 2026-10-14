На Дону луганский «ИнтерТехСнаб» обязали выплатить $416 тысяч за стальной валок
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Торговый дом ИнтерТехСнаб» в пользу ООО «Интервит Рус» $416,2 тыс. долга и неустойки за поставку стального опорного валка. Покупатель отказывался оплачивать оборудование, ссылаясь на несоответствие его твердости техническим требованиям. Однако экспертиза подтвердила пригодность изделия к эксплуатации. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно решению суда, задолженность по договору поставки от 29 января 2024 года составила $378,4 тыс., неустойка — $37,8 тыс. Обе суммы подлежат уплате в рублях по официальному курсу Банка России на дату фактического платежа.
Кроме того, с ответчика взысканы 500 тыс. руб. расходов на экспертизу, 544,4 тыс. руб. госпошлины и 39,8 тыс. руб. расходов на представителя.
Спор возник из-за поставки одного стального опорного валка для ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), выступавшего грузополучателем.
После отгрузки в июне 2025 года ЮГМК отказался принимать оборудование, заявив о превышении допустимых показателей твердости. «Торговый дом ИнтерТехСнаб» на этом основании ожидал замены товара и считал, что не обязан оплачивать поставку.
«Интервит Рус» заказал инженерно-техническую экспертизу. Согласно заключению от 24 декабря 2025 года, чертеж изделия содержал нарушения требований отраслевого стандарта в части выбора значения твердости, при этом сам валок соответствовал спецификации, был изготовлен по нормативным требованиям и пригоден для использования в клети Кварто листового стана 2250.
В результате суд признал доводы о ненадлежащем качестве товара недостаточными для освобождения покупателя от оплаты. Доказательств погашения задолженности ответчик не представил.
Суд также отклонил требование «Торгового дома ИнтерТехСнаб» о зачете 53 тыс. руб. неустойки за просрочку поставки.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Интервит Рус» зарегистрировано в августе 2017 года в Балаково Саратовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. По данным бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2025 году выросла на 39,8%, до 331,8 млн руб., чистая прибыль снизилась на 7,5%, до 71,4 млн руб. Активы на конец года составили 187,5 млн руб.
ООО «Торговый дом ИнтерТехСнаб» зарегистрировано в ноябре 2023 года в Луганске. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, уставный капитал — 1 млн руб. Выручка компании в 2025 году составила 30,4 млн руб. против 18,7 млн руб. в 2024 году, чистая прибыль — 3,6 млн руб. против 2,2 млн руб. годом ранее.