На Дону луганский «ИнтерТехСнаб» обязали выплатить $416 тысяч за стальной валок

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Интервит Рус» зарегистрировано в августе 2017 года в Балаково Саратовской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. По данным бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2025 году выросла на 39,8%, до 331,8 млн руб., чистая прибыль снизилась на 7,5%, до 71,4 млн руб. Активы на конец года составили 187,5 млн руб.