Работникам автозавода в Заволжье назначили условные сроки за мошенничество

По фабуле дела, в 2021 году начальник производственного цеха и старший инспектор по учету рабочего времени договорились вносить в табели ложные сведения об отработанных часах. Позднее к ним присоединились наладчики автоматических линий. В 2022–2024 годах инспектор вносил ложные сведения за себя и четырех коллег, им начисляли зарплату за неотработанные часы. Ущерб предприятию превысил 1 млн руб., фигуранты полностью возместили его.