На двух борских предприятиях выявили 33 нелегальных мигранта
Более 30 нелегалов выявили при проверке двух предприятий на Бору, на которых трудится 61 иностранец. Рейды проводили с использованием беспилотника, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
На территории предприятия по производству удобрений полицейские выявили 25 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. На них составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в РФ (ч. 1 ст. 18.10) и нарушение правил въезда в страну (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).
На заводе по производству товарного бетона правоохранители выявили восемь мигрантов, которые работали по профессии, не указанной в патенте. Их оштрафовали по ч. 1 ст. 18.10 КоАП.
Совокупная сумма штрафов для иностранцев составила 66 тыс. руб.
Недобросовестным работодателям за нарушения грозит штраф до 800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.